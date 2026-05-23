Donald Trump Jr e Bettina Anderson si sono sposati ai Caraibi, assente Donald Trump

Donald Trump Jr ha sposato Bettina Anderson ai Caraibi dopo il cambio di programma causato dalla crisi tra Stati Uniti e Iran. La cerimonia si è svolta su un’isola privata con pochi invitati e senza Donald Trump.

Donald Trump Jr. e Bettina Anderson si sono sposati con una cerimonia privata organizzata su un’isola esclusiva dei Caraibi. Le nozze si sono svolte lontano dai riflettori e con misure di sicurezza molto rigide, davanti a un numero limitato di amici e parenti.

Nei mesi scorsi si era parlato della possibilità di un ricevimento alla Casa Bianca, ma il progetto è stato abbandonato nelle ultime settimane. A cambiare i piani è stata la nuova tensione militare in Medio Oriente, che ha trattenuto il presidente degli Stati Uniti a Washington.

Donald Trump ha confermato ai giornalisti di non aver preso parte al matrimonio del figlio, spiegando che gli impegni legati alla crisi con l’Iran gli hanno impedito di partire. Il presidente ha poi scherzato sul fatto che sarebbe stato criticato sia partecipando all’evento sia restando alla guida del Paese durante l’emergenza internazionale.

La relazione tra Donald Trump Jr. e Bettina Anderson era diventata pubblica nell’estate del 2024. I due avevano poi iniziato a mostrarsi insieme durante eventi ufficiali e appuntamenti mondani negli Stati Uniti.

Alla fine del 2025 era arrivato l’annuncio del fidanzamento ufficiale. Nei primi mesi del 2026, Ivanka Trump, Tiffany Trump e Lara Trump avevano partecipato ai festeggiamenti organizzati per la futura sposa a Mar-a-Lago, con una festa privata a tema “Giardino Incantato”.

Il matrimonio è stato celebrato mentre l’amministrazione americana resta impegnata nella gestione della crisi internazionale, motivo che ha trasformato quello che doveva essere un grande evento mondano in una cerimonia molto più riservata.