Il bufalo albino chiamato Donald Trump sarà sacrificato in Bangladesh durante l'Eid al-Adha
Un bufalo albino diventato famoso in Bangladesh per la somiglianza con Donald Trump sarà sacrificato durante l’Eid al-Adha. L’animale pesa 700 chili e attira ogni giorno decine di curiosi nella fattoria di Narayanganj.
In Bangladesh un bufalo albino è diventato una piccola celebrità per il suo aspetto insolito e per il nome che porta. L’animale, ribattezzato Donald Trump, vive in una fattoria di Narayanganj, vicino a Dacca, dove ogni giorno arrivano visitatori e curiosi per fotografarlo.
Il proprietario, Zia Uddin Mridha, racconta che il soprannome è nato per via del pelo chiaro e della particolare “acconciatura” del bufalo, che ricorda il caratteristico ciuffo dell’ex presidente degli Stati Uniti. A scegliere il nome sarebbe stato il fratello minore dell’allevatore.
Il bufalo pesa circa 700 chili ed è considerato un esemplare raro per il suo albinismo. La sua fama è cresciuta rapidamente anche sui social, dove le immagini dell’animale hanno iniziato a circolare attirando l’attenzione di migliaia di utenti.
Secondo il proprietario, il bufalo viene lavato più volte al giorno e riceve attenzioni continue da parte dei visitatori che si fermano nella fattoria per scattare foto e registrare video.
Nonostante la popolarità raggiunta, il destino dell’animale è già deciso. In occasione dell’Eid al-Adha, la festa islamica del sacrificio che si celebra a fine maggio, anche il bufalo chiamato Donald Trump verrà macellato.
Durante la ricorrenza religiosa in Bangladesh vengono sacrificati milioni di animali, tra cui mucche, capre, pecore e bufali. Le stime parlano di oltre 12 milioni di capi destinati ai riti previsti dalla tradizione.
“Mi mancherà Donald Trump, ma questo è il vero spirito dell’Eid al-Adha”, ha dichiarato l’allevatore spiegando che il sacrificio fa parte della celebrazione religiosa osservata ogni anno nel Paese.
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