Giro d'Italia 2026, tappa 18 da Fai della Paganella a Pieve di Soligo con finale per attaccanti

Il Giro d’Italia riparte con la 18esima tappa da Fai della Paganella a Pieve di Soligo e un finale adatto agli attacchi. Jonas Vingegaard difende la maglia rosa su un percorso di 171 chilometri con salite e strappi decisivi.

Il Giro d’Italia torna oggi, giovedì 28 maggio, con la 18esima tappa della corsa rosa. I corridori affrontano 171 chilometri da Fai della Paganella a Pieve di Soligo, in una frazione che potrebbe incidere sulla classifica generale grazie a un tracciato movimentato e ricco di cambi di ritmo.

La giornata presenta circa 2.050 metri di dislivello complessivo. Dopo la prima parte in discesa verso la valle dell’Adige, il gruppo affronterà la salita di Civezzano prima di entrare in una lunga sequenza di tratti ondulati che porteranno fino alle Scale di Primolano e successivamente nella valle del Piave.

Il tratto finale della tappa si annuncia particolarmente insidioso. Dopo il passaggio da Valdobbiadene arrivano gli strappi di Combai e Tarzo, ma l’attenzione è soprattutto su Ca’ del Poggio, breve salita collocata a circa 9 chilometri dal traguardo. Un punto che potrebbe favorire scatti e attacchi tra gli uomini di classifica.

Gli ultimi chilometri sono leggermente in discesa prima del rettilineo conclusivo di 300 metri, caratterizzato da una lieve pendenza verso l’alto. In maglia rosa resta il danese Jonas Vingegaard, chiamato a controllare eventuali offensive dei rivali.

La partenza ufficiale della tappa è prevista alle 13.30, mentre l’arrivo è stimato intorno alle 17.18. La corsa sarà trasmessa in diretta tv sui canali Rai ed Eurosport. Per lo streaming saranno disponibili RaiPlay, HBO Max, DAZN, Discovery+ e Prime Video Channels.