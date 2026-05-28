Meteo, temporali e calo delle temperature prima del ritorno del caldo nel weekend

Anna Gallo | 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il maltempo porta un calo delle temperature in Italia dopo giorni oltre i 35 gradi al Centro-Nord. Tra giovedì e venerdì arrivano temporali su diverse regioni, ma nel weekend torneranno sole e caldo sopra la media.

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Dopo giorni segnati da temperature fuori stagione, il caldo concede una breve pausa sull’Italia. Tra oggi e venerdì il tempo cambierà soprattutto al Nord e lungo le aree interne, con l’arrivo di piogge e temporali che faranno scendere i valori termici dopo i picchi registrati negli ultimi giorni.

La fase più intensa dell’anticiclone subtropicale ha portato il termometro oltre i 35 gradi in diverse zone della Pianura Padana e del Centro-Nord, con notti particolarmente afose e minime spesso superiori ai 20 gradi anche nelle grandi città.

Secondo le previsioni, le prime precipitazioni interesseranno il Nord-Est a causa dell’ingresso di correnti più fresche in quota. L’instabilità si estenderà poi tra giovedì e venerdì lungo l’arco alpino, sulla dorsale appenninica e in Sicilia, soprattutto nelle ore pomeridiane e serali.

I temporali potrebbero raggiungere anche alcune zone del Centro, compresa Roma. Il peggioramento sarà accompagnato da un graduale abbassamento delle temperature, anche se il clima resterà caldo e più umido rispetto ai giorni scorsi.

Il cambiamento durerà poco. Nel fine settimana e durante il ponte del 2 giugno il sole tornerà prevalente su gran parte del Paese, con valori ancora superiori alla media stagionale. Una fase più fresca e instabile viene invece prevista soltanto dall’inizio della prossima settimana, a partire dal 3 giugno.

L’ondata di caldo non ha riguardato soltanto l’Italia. Anche in diversi Paesi dell’Europa occidentale si sono registrate temperature eccezionali per il periodo, con valori record pure nel Regno Unito. A Londra i termometri hanno raggiunto i 34-35 gradi, ben oltre le medie tipiche di fine maggio.

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