Meteo Italia: temporali e calo delle temperature dal 28 aprile, poi ritorno del sole per il Primo Maggio

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Il meteo cambia dal 28 aprile per l’arrivo di correnti fredde da nord-est che portano temporali e calo delle temperature. Dopo il caldo anomalo del ponte del 25 aprile, il tempo torna instabile con piogge diffuse e fenomeni intensi.

Meteo Italia: temporali e calo delle temperature dal 28 aprile, poi ritorno del sole per il Primo Maggio

Dopo giorni di caldo fuori stagione, l’Italia si prepara a un brusco cambio del meteo. Da martedì 28 aprile le condizioni atmosferiche iniziano a peggiorare, mettendo fine alla fase stabile che aveva caratterizzato il ponte del 25 aprile, con temperature elevate soprattutto al Centro-Nord. Nel fine settimana appena trascorso, i valori hanno raggiunto anche i 27-28 gradi in diverse città, ben oltre le medie del periodo. Questa fase è stata però temporanea e lascia ora spazio a una circolazione più dinamica, con aria più fresca in arrivo e un aumento dell’instabilità. I primi segnali si notano già nel corso della giornata, con temporali pomeridiani che si sviluppano lungo le Alpi e la dorsale appenninica. Il calore accumulato nei bassi strati dell’atmosfera favorisce la formazione di rovesci localmente intensi. Il peggioramento più marcato è atteso per mercoledì 29 aprile, quando correnti fredde provenienti da nord-est entreranno con decisione sul Paese. Il contrasto con l’aria più calda presente sul Mediterraneo darà origine a fenomeni anche intensi, con piogge abbondanti, raffiche di vento e possibili grandinate. Le aree più coinvolte saranno inizialmente il Nord, con un’estensione successiva verso le regioni centrali e la Sardegna. Giovedì 30 aprile il fronte instabile si sposterà verso il Centro-Sud, portando temperature in calo e condizioni più tipiche della stagione. Al Nord, invece, si assisterà a un progressivo miglioramento, grazie all’arrivo di correnti più secche che favoriranno schiarite anche ampie. La fase perturbata sarà comunque di breve durata. In vista del ponte del Primo Maggio, le ultime piogge interesseranno soprattutto Calabria e Sardegna, mentre sul resto del Paese tornerà gradualmente il bel tempo. L’espansione dell’alta pressione riporterà stabilità e temperature nuovamente miti su gran parte dell’Italia.

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