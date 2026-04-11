Caldo fino al weekend poi svolta meteo con piogge e calo delle temperature in Italia

Caldo anomalo fino al 12 aprile poi arriva una perturbazione dal Nord Europa che porta piogge e calo termico con temporali soprattutto al Nord e temperature in netto calo rispetto ai giorni precedenti

Il clima estivo che sta interessando l’Italia resterà stabile fino a domenica 12 aprile, quando il Paese sarà ancora sotto l’influenza di un robusto anticiclone subtropicale. Questo sistema sta garantendo giornate soleggiate e temperature sopra la media stagionale su gran parte della penisola.

Il caldo raggiungerà il suo apice proprio nel fine settimana, con valori che in diverse città del Centro e del Sud ricorderanno l’inizio dell’estate. A Roma e Firenze si toccheranno i 27 gradi, mentre in alcune zone della Sardegna, complice lo Scirocco, si potranno sfiorare i 30 gradi.

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Questa fase stabile è favorita da una massa d’aria calda proveniente dalle aree nordafricane, che blocca l’arrivo delle perturbazioni atlantiche deviandole verso altre zone d’Europa. Il risultato è un periodo asciutto e caldo, soprattutto lungo il versante tirrenico e sulle isole maggiori.

La situazione cambierà già dalla serata di domenica, quando l’alta pressione inizierà a perdere forza sotto la spinta di un ciclone in arrivo dal Nord Europa. L’ingresso di aria più fredda in quota darà origine a forti contrasti con il caldo accumulato nei giorni precedenti.

I primi effetti si vedranno al Nord, in particolare su Liguria, Piemonte e Lombardia, dove sono attesi temporali improvvisi anche intensi. Si tratterà dell’inizio di una fase più instabile destinata a estendersi nei giorni successivi.

Con l’arrivo del maltempo le temperature subiranno una diminuzione sensibile su tutta la penisola, tornando su valori più in linea con il periodo di metà aprile.