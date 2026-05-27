Monticiano, parroco aggredito prima del funerale della moglie di Luciano Moggi

Aggressione durante il funerale della moglie di Luciano Moggi a Monticiano, un giovane ha colpito il parroco davanti ai presenti. Feriti anche un carabiniere e un uomo intervenuto per fermarlo, nessuno è grave.

Momenti di tensione nel pomeriggio a Monticiano, in provincia di Siena, poco prima dell’inizio del funerale di Giovanna Regoli, moglie dell’ex dirigente sportivo Luciano Moggi e madre del procuratore Alessandro Moggi. Un giovane del paese ha aggredito il parroco incaricato di celebrare la funzione religiosa, creando panico tra i presenti.

Secondo le prime informazioni raccolte, il giovane avrebbe iniziato a insultare don Paolo Casagrande, sacerdote della parrocchia locale, per poi colpirlo davanti alle persone già presenti in chiesa per le esequie. Alcuni hanno tentato di fermarlo per evitare conseguenze peggiori.

Durante l’intervento sarebbero rimasti feriti anche un carabiniere e un altro uomo che aveva cercato di bloccare l’aggressore. I tre sono stati accompagnati al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena per controlli medici. Nessuno avrebbe riportato lesioni gravi.

Dopo l’episodio il sacerdote non è stato in grado di celebrare il rito funebre. La cerimonia è stata quindi affidata a un altro parroco arrivato da Arcidosso per permettere lo svolgimento del funerale.

I carabinieri intervenuti sul posto hanno fermato il giovane e lo hanno portato in caserma. L’uomo, residente a Monticiano, sarebbe già conosciuto in paese per precedenti episodi di escandescenza. I militari stanno ricostruendo nel dettaglio quanto accaduto e le ragioni dell’aggressione.