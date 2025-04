Harry al funerale del nonno Filippo : La moglie Meghan no

Principe Harry in visita a sorpresa in Ucraina: incontra i feriti al Superhumans Center di Leopoli

Il principe Harry ha compiuto una visita a sorpresa in Ucraina, recandosi presso il Superhumans Center di Leopoli, struttura specializzata nella riabilitazione di militari e civili feriti dalla guerra.

Harry contro il governo britannico: al via il ricorso in appello per la scorta negata

Si apre oggi davanti alla Corte d'Appello di Londra l'udienza sul ricorso presentato dal principe Harry contro la decisione dell’Home Office di revocargli la protezione della polizia durante le visite nel Regno Unito.

Il principe Harry lascia Sentebale dopo una disputa interna sulla governance

Il principe Harry ha annunciato le sue dimissioni da Sentebale, l'organizzazione benefica africana che ha co-fondato nel 2006 insieme al principe Seeiso del Lesotho in memoria della madre, la principessa Diana.