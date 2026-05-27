Turista trovata morta su una nave da crociera a Venezia, indagini sulle cause del decesso

Una turista francese di 72 anni è morta a bordo della nave fluviale Michelangelo attraccata a Venezia. L’equipaggio l’ha trovata senza vita nella cabina dopo che non si era presentata a colazione.

Una donna francese di 72 anni è stata trovata morta nella sua cabina a bordo della nave fluviale Michelangelo, appartenente alla compagnia CroisiEurope. L’imbarcazione era attraccata al molo di San Basilio, lungo il Canale della Giudecca, a Venezia.

L’allarme è scattato nelle prime ore della mattina, quando la passeggera non si è presentata a colazione. L’assenza ha insospettito l’equipaggio, che ha raggiunto la cabina per verificare le sue condizioni. Dopo aver bussato senza ricevere risposta, il personale ha aperto la porta trovando la donna a terra priva di sensi.

I controlli successivi hanno confermato il decesso della crocerista, che sarebbe avvenuto senza il tempo di chiedere aiuto. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e il medico legale per gli accertamenti necessari. Durante le verifiche, la gestione dei passeggeri a bordo è stata rallentata per consentire tutte le operazioni previste.

Le prime valutazioni escluderebbero un colpo di calore. Le cabine e gli ambienti interni della nave erano infatti climatizzati. Tra le ipotesi prese in considerazione ci sarebbero invece un malore improvviso oppure un infarto, che avrebbero colpito la donna senza lasciarle la possibilità di lanciare l’allarme.

Quello avvenuto sulla Michelangelo non è l’unico episodio registrato negli ultimi giorni durante un viaggio diretto o collegato a Venezia. Sabato scorso una passeggera britannica di 69 anni era morta durante un volo partito dalla Turchia e diretto a Londra. In quel caso l’aereo era stato costretto a un atterraggio d’emergenza all’aeroporto Marco Polo.