Turista tedesco muore dopo una caduta da una nave da crociera al porto di Civitavecchia

Un turista tedesco è morto al porto di Civitavecchia dopo essere precipitato da una nave da crociera attraccata. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio davanti ad altri passeggeri, durante operazioni di assistenza sanitaria a bordo.

Il dramma si è consumato nel primo pomeriggio di venerdì 6 febbraio, intorno alle 14, al porto di Civitavecchia. Un uomo di nazionalità tedesca è precipitato dalla murata di una nave da crociera attraccata in banchina, sotto gli occhi di altri passeggeri.

In quel momento, all’altezza della banchina 12, erano già presenti i vigili del fuoco. Il loro intervento era stato richiesto per supportare l’atterraggio di un elisoccorso, chiamato per un passeggero colto da malore a bordo della nave.

Pochi istanti dopo l’arrivo dell’elicottero, un forte rumore ha attirato l’attenzione dei soccorritori. L’uomo era appena caduto dalla nave. Il personale sanitario e l’equipaggio si sono mossi subito per tentare le manovre di rianimazione.

Nonostante i soccorsi immediati, per il turista non c’è stato nulla da fare. Il medico del 118 intervenuto sul posto ha constatato il decesso. In banchina sono arrivati anche gli uomini della capitaneria di porto e la polizia di frontiera.

Le autorità hanno avviato gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto. Tra le ipotesi prese in considerazione non viene esclusa quella di un gesto volontario.

In una nota, ha confermato la morte dell’ospite tedesco, spiegando che l’equipaggio, impegnato nelle operazioni di imbarco e sbarco, è intervenuto subito e ha attivato tutte le procedure previste in situazioni di emergenza.