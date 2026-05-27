Jasmine Paolini al Roland Garros, orario del match con Sierra e dove vedere la partita in tv

Jasmine Paolini sfida Solana Sierra al Roland Garros dopo il debutto vincente contro Yastremska. L’azzurra torna in campo oggi a Parigi nel secondo turno dello Slam francese, con match previsto nel pomeriggio.

Jasmine Paolini prosegue il suo cammino al Roland Garros 2026 e oggi, mercoledì 27 maggio, affronta l’argentina Solana Sierra nel secondo turno dello Slam parigino. La tennista italiana arriva all’appuntamento dopo il successo ottenuto all’esordio contro Dayana Yastremska.

La giocatrice toscana cerca continuità dopo l’uscita agli Internazionali d’Italia, torneo nel quale era stata eliminata al terzo turno. Dall’altra parte della rete ci sarà Sierra, reduce dalla vittoria contro Emma Raducanu nel match inaugurale del tabellone principale.

La sfida tra Paolini e Sierra è in programma oggi sul campo del Roland Garros con inizio previsto non prima delle 14.30. Per le due tenniste sarà il primo confronto in carriera nel circuito maggiore.

Tutte le partite del Roland Garros 2026 vengono trasmesse in esclusiva sui canali Eurosport, disponibili anche tramite smart tv. L’incontro sarà visibile inoltre in streaming sulle piattaforme HBO Max, Discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video Channels.