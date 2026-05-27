Bambina risucchiata dall'idromassaggio a Celle Ligure, trasportata d'urgenza al Gaslini

La bambina di 3 anni è rimasta incastrata nel sistema di aspirazione di una vasca idromassaggio a Celle Ligure ed è stata trasportata in elicottero all’ospedale Gaslini di Genova in condizioni molto gravi.

Una bambina di tre anni è ricoverata in gravi condizioni dopo un incidente avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 27 maggio all’interno di un residence di Celle Ligure, in provincia di Savona, dove si trovava in vacanza con la famiglia.

L’allarme è stato lanciato intorno alle 16.30, quando la piccola è rimasta incastrata nel sistema di aspirazione di una vasca idromassaggio. Secondo le prime ricostruzioni, il bocchettone avrebbe risucchiato gli arti della bambina provocandole un grave trauma.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Rosa di Celle, il personale sanitario del 118 e l’elisoccorso Grifo decollato da Albenga. Dopo le prime cure prestate direttamente nella struttura, la bambina è stata trasferita in elicottero all’Istituto Giannina Gaslini di Genova, dove i medici stanno valutando le sue condizioni.

I carabinieri di Celle Ligure hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e verificare il corretto funzionamento dell’impianto della vasca idromassaggio.