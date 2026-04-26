Bambina di 6 anni sopravvissuta al dramma di Catanzaro estubata al Gaslini, condizioni in miglioramento

La bambina di 6 anni sopravvissuta al gesto della madre a Catanzaro mostra segni di ripresa dopo il ricovero al Gaslini di Genova. I medici hanno sospeso la ventilazione meccanica e valutano positivamente le sue condizioni neurologiche.

La piccola di sei anni rimasta viva dopo il gesto estremo della madre a Catanzaro è ricoverata in terapia intensiva all’ospedale Gaslini di Genova. Le sue condizioni restano sotto stretto controllo, ma nelle ultime ore sono arrivati segnali incoraggianti sul fronte clinico.

Trasferita d’urgenza dalla Calabria con un volo sanitario dell’Aeronautica Militare, la bambina era arrivata nel capoluogo ligure in condizioni critiche. Il passaggio tra le due strutture sanitarie è stato gestito in coordinamento tra i medici calabresi e quelli genovesi, con l’obiettivo di garantire continuità nelle cure.

Secondo l’ultimo aggiornamento diffuso dall’ospedale, la paziente è stata estubata nella notte tra venerdì e sabato, dopo essere stata progressivamente staccata dalla ventilazione assistita. Da oggi non è più sottoposta a sedazione, un passaggio ritenuto decisivo nel percorso di recupero.

I sanitari parlano di un quadro neurologico al momento promettente, pur mantenendo la massima cautela. L’équipe continua a monitorare ogni parametro per consolidare i progressi e sostenere la stabilità raggiunta dopo le prime ore critiche.