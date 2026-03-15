Bambina di 5 anni investita sulle strisce a Prato, trasferita d'urgenza al Meyer

Una bambina di cinque anni è stata investita a Prato mentre attraversava la strada dopo essersi allontanata dalla madre. L’incidente è avvenuto in tarda mattinata nella frazione di Tavola. La piccola è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Meyer di Firenze.

Una bambina di cinque anni è stata travolta da un’auto mentre attraversava la strada a Prato. L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, intorno alle 11, in via Braga, nella frazione di Tavola. Dopo l’impatto la piccola è stata soccorsa e portata d’urgenza all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, dove i medici hanno deciso di mantenerla sotto osservazione con prognosi riservata.

Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, la bambina si sarebbe allontanata per un attimo dalla madre e avrebbe attraversato la carreggiata proprio mentre stava arrivando un’auto. Alla guida del veicolo, una Bmw, c’era un uomo italiano che non è riuscito a fermarsi in tempo per evitare l’investimento.

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Subito dopo l’incidente sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure alla bambina direttamente sulla strada. Valutata la gravità delle ferite, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso Pegaso per trasferirla rapidamente al Meyer di Firenze.

La piccola è stata quindi trasportata in ospedale con l’elicottero, mentre sul luogo dell’investimento sono rimasti gli operatori per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e raccogliere tutti gli elementi utili sull’incidente.