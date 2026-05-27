Aprilia, 14enne muore dopo l'impatto con un'auto mentre attraversava in bicicletta

Aprilia, una ragazza di 14 anni è morta dopo essere stata investita da un’auto mentre era in bicicletta. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio in via del Genio Civile, sequestrati i mezzi coinvolti.

Una ragazza di 14 anni ha perso la vita nel pomeriggio di oggi ad Aprilia, in provincia di Latina, dopo essere stata travolta da un’auto mentre si trovava in sella alla sua bicicletta. Il drammatico incidente si è verificato poco prima delle 15.30 nella zona centrale della città.

Secondo una prima ricostruzione, la giovane stava uscendo da via Tesino per immettersi su via del Genio Civile quando è stata colpita da una Citroen C1 guidata da una donna italiana di 56 anni.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Aprilia e il personale sanitario del 118. La ragazza è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Città di Aprilia, ma i medici non sono riusciti a salvarle la vita.

La conducente dell’auto è stata invece accompagnata agli ospedali riuniti di Anzio-Nettuno. La dinamica dello schianto è ancora al vaglio degli investigatori, che stanno effettuando tutti gli accertamenti necessari.

Il magistrato di turno ha disposto il sequestro della bicicletta e dell’automobile coinvolte nell’incidente.