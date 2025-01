Auto precipita per 10 metri: muore 38enne a Livorno dopo impatto con lastra caduta da camion

Incidente mortale questa mattina intorno alle 7 a Livorno, lungo la rampa che collega l'uscita della superstrada agli interporti e alla strada diretta verso Stagno o l'autostrada. L'episodio ha coinvolto un camion e un'automobile, causando la morte del conducente di 38 anni.

Secondo le prime ricostruzioni, un camion che procedeva in direzione opposta avrebbe perso una lastra o un oggetto pesante durante il transito. L'oggetto ha colpito il guardrail della mezzeria centrale, che ha funzionato come una rampa, provocando un effetto drammatico. L'auto coinvolta, che percorreva la rampa in quel momento, è stata colpita dalla lastra e proiettata in aria. La vettura è precipitata per circa 10 metri, finendo capovolta nel fiume sottostante.

Il conducente è morto sul colpo. I soccorritori del 118, giunti immediatamente sul posto, hanno potuto solo constatarne il decesso. Sul luogo sono intervenute le forze dell’ordine per effettuare i rilievi necessari e avviare le indagini per chiarire la dinamica dell'incidente.

L'episodio ha causato gravi disagi alla viabilità, con code e rallentamenti lungo la superstrada e nelle aree limitrofe.

