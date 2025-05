Tragedia all'Isola d'Elba: motociclista 59enne muore dopo l'impatto con un cinghiale

Un uomo di 59 anni ha perso la vita in un drammatico incidente stradale all'Isola d’Elba, nella serata del primo maggio. La vittima, Rocco Andrianò, stava percorrendo in moto la strada tra Marina di Campo e Lacona quando un cinghiale ha attraversato improvvisamente la carreggiata. L’urto è stato inevitabile: Andrianò è stato sbalzato dal mezzo, ha colpito il guardrail ed è finito in un fosso, morendo sul colpo. Anche l’animale è deceduto nello scontro. I sanitari del 118 intervenuti non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul luogo dell’accaduto sono arrivati anche i carabinieri per i rilievi del caso.

