Pierre Deny morto a 69 anni, addio all'attore di Emily in Paris colpito dalla Sla

Pierre Deny, attore di Emily in Paris, è morto a 69 anni dopo una forma aggressiva di Sla. L’interprete francese aveva recitato nelle ultime stagioni della serie Netflix accanto a Lily Collins.

L’attore francese Pierre Deny, conosciuto dal pubblico internazionale per il ruolo di Louis de Léon nella serie Netflix Emily in Paris, è morto lunedì 25 maggio all’età di 69 anni. La famiglia ha confermato la notizia attraverso una dichiarazione diffusa ai media francesi, spiegando che l’artista era malato di sclerosi laterale amiotrofica.

Secondo quanto riferito dalle figlie, la malattia avrebbe avuto un’evoluzione molto rapida. Deny aveva preso parte alla terza e alla quarta stagione della produzione con Lily Collins, interpretando l’amministratore delegato del gruppo Jvma, uno dei personaggi legati al mondo della moda raccontato nella serie ambientata a Parigi.

La carriera di Pierre Deny era iniziata a teatro negli anni Ottanta. Con il tempo era diventato un volto noto della televisione francese grazie alla partecipazione a diverse fiction di successo. Tra i titoli più conosciuti figurano Fabio Montale e Il comandante Florent, produzioni che gli avevano dato grande popolarità in Francia.

Negli ultimi anni l’attore aveva continuato a lavorare tra televisione e teatro, mantenendo una presenza costante nelle produzioni francesi. La partecipazione a Emily in Paris gli aveva permesso di raggiungere anche il pubblico internazionale grazie al successo globale della serie distribuita da Netflix.