T.K. Carter trovato morto in California: l'attore di La cosa aveva 69 anni

L’attore statunitense T.K. Carter, volto storico del cinema e della tv anni Ottanta, è stato trovato senza vita nella sua casa in California. Aveva 69 anni. Nessuna ipotesi di reato, causa del decesso non ancora comunicata.