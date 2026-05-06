Evaristo Beccalossi morto a 69 anni, addio alla storica bandiera dell'Inter

Evaristo Beccalossi è morto dopo un anno di gravi problemi di salute causati da un malore che lo aveva colpito nel 2025. L’ex centrocampista dell’Inter si è spento a Brescia a pochi giorni dal suo settantesimo compleanno.

Evaristo Beccalossi è scomparso nella notte tra martedì e mercoledì all’età di 69 anni. L’ex calciatore, simbolo dell’Inter degli anni Ottanta, era ricoverato da tempo alla clinica Poliambulanza di Brescia, dove le sue condizioni si erano aggravate.

Il peggioramento della salute risaliva a gennaio 2025, quando era stato colpito da un malore improvviso che lo aveva costretto a un lungo ricovero. Da quel momento aveva affrontato un periodo molto difficile, trascorso in gran parte in coma, senza mai riuscire a riprendersi completamente.

Avrebbe festeggiato il suo settantesimo compleanno il prossimo 12 maggio. Con la sua scomparsa se ne va uno dei protagonisti più rappresentativi della storia nerazzurra, ricordato per il talento e la personalità che lo avevano reso una vera bandiera per i tifosi.