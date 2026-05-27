Giro d'Italia, Michael Valgren trionfa ad Andalo e Vingegaard difende la maglia rosa

Michael Valgren firma la diciassettesima tappa del Giro d’Italia imponendosi sul traguardo di Andalo dopo 202 chilometri partiti da Cassano d’Adda. Il corridore danese della Ef Education–EasyPost ha centrato il successo con un attacco decisivo nel finale, arrivando da solo davanti agli avversari.

Alle sue spalle il norvegese Andreas Leknessund della Uno-X Mobility ha chiuso con un ritardo di tre secondi, mentre il siciliano Damiano Caruso della Bahrain Victorious ha completato il podio di giornata a sei secondi dal vincitore.

Nessun cambiamento invece nella classifica generale. Jonas Vingegaard, leader della Visma Lease a Bike, conserva la maglia rosa e resta saldamente al comando del Giro. Il danese mantiene un vantaggio di 4 minuti e 3 secondi sull’austriaco Felix Gall della Decathlon e di 4 minuti e 27 secondi sull’olandese Thymen Arensman dell’Ineos.

La corsa proseguirà domani con la diciottesima frazione, lunga 171 chilometri, da Fai della Paganella a Pieve di Soligo. Una tappa che potrebbe offrire nuove occasioni agli attaccanti, ma anche confermare gli equilibri della classifica generale.