Giro d'Italia, Vingegaard trionfa nella tappa di Pila e si prende la maglia rosa

Vingegaard conquista la maglia rosa al Giro d’Italia dopo l’attacco decisivo sulla salita di Pila. Il danese ha vinto la 14ª tappa da Aosta battendo Gall e Hindley, mentre Eulalio ha ceduto il primato con oltre due minuti di ritardo.

Jonas Vingegaard ha cambiato volto al Giro d’Italia con una lunga accelerazione sull’ultima salita verso Pila, in Valle d’Aosta. Il corridore danese della Visma-Lease a Bike ha conquistato la 14ª tappa, partita da Aosta e lunga 133 chilometri, strappando anche la maglia rosa ad Alfonso Eulalio.

L’attacco decisivo è arrivato a circa quattro chilometri dall’arrivo, nel tratto più duro dell’ascesa finale. Vingegaard ha lasciato sul posto tutti i rivali, arrivando in solitaria sul traguardo. Alle sue spalle si è piazzato l’austriaco Felix Gall della Decathlon AG2R La Mondiale, mentre il terzo posto è andato all’australiano Jai Hindley della Red Bull-Bora-Hansgrohe.

Buoni segnali anche dagli italiani nella frazione valdostana. Davide Piganzoli, compagno di squadra di Vingegaard alla Visma-Lease a Bike, ha chiuso quarto dopo essere rimasto nel gruppo dei migliori fino alle battute finali. Quinto posto invece per Giulio Pellizzari della Red Bull-Bora-Hansgrohe, protagonista di una prova regolare lungo tutta la salita conclusiva.

Alfonso Eulalio ha difeso con fatica la seconda posizione nella classifica generale. L’ex leader della corsa ha perso terreno negli ultimi chilometri e ha terminato la tappa fuori dai primi dieci. Dopo il cambio di maglia, il distacco dal nuovo leader Vingegaard è salito a 2 minuti e 26 secondi.