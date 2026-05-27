Sinner al Roland Garros sfida il caldo torrido, rischio temperature oltre i 34 gradi a Parigi

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Notizia in breve Sinner giocherà al Roland Garros nelle ore più calde della giornata con temperature vicine ai 34 gradi. Il numero uno del mondo dovrà affrontare il secondo turno a mezzogiorno, mentre il torneo valuta eventuali misure contro il caldo estremo.

Sinner al Roland Garros sfida il caldo torrido, rischio temperature oltre i 34 gradi a Parigi

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Jannik Sinner tornerà in campo giovedì al Roland Garros per il secondo turno contro l’argentino Juan Manuel Cerundolo, ma oltre all’avversario dovrà fare i conti con il caldo eccezionale previsto su Parigi. Il numero uno del mondo scenderà sul Philippe Chatrier a mezzogiorno, nell’orario più critico della giornata. Le previsioni indicano temperature fino a 34 gradi, con valori molto superiori alla media stagionale. Solo nelle prime ore del mattino si scenderà intorno ai 20 gradi, mentre nel pomeriggio potrebbero arrivare temporali. Giovedì e venerdì saranno i giorni più caldi della settimana nella capitale francese. Sinner preferisce tradizionalmente giocare di giorno sulla terra rossa, quando il campo è più rapido e meno umido rispetto alla sessione serale. Anche agli Internazionali di Roma aveva ottenuto i risultati migliori nelle partite disputate con il sole, mentre contro Daniil Medvedev aveva sofferto maggiormente nelle condizioni più pesanti della sera. Questa volta, però, il problema potrebbe essere proprio il caldo estremo. In passato l’azzurro ha già avuto difficoltà fisiche in condizioni climatiche simili. Il precedente più noto risale agli Australian Open, quando accusò crampi durante la sfida contro Eliot Spizzirri. In quel match il livello di allerta per il caldo raggiunse il massimo previsto dal protocollo di sicurezza. Con l’Extreme Heat Protocol attivato, gli organizzatori decisero di chiudere il tetto dell’impianto e sospendere temporaneamente il gioco. Dopo la ripresa, Sinner riuscì a rimontare e vinse l’incontro in quattro set. Anche a Parigi il tema delle alte temperature sta diventando centrale. Il regolamento Atp prevede dal 2026 cooling break obbligatori di dieci minuti oltre i 30 gradi e la possibilità di fermare gli incontri sopra i 32 gradi, ma gli Slam seguono le norme dell’International Tennis Federation. Al Roland Garros resta quindi valida la Extreme Heat Policy dell’Itf, che lascia ampia libertà decisionale agli organizzatori. Il torneo può introdurre pause straordinarie, sospendere le partite o chiudere i tetti dei campi principali Philippe Chatrier e Suzanne Lenglen, trasformandoli rapidamente in strutture indoor. Oltre a Sinner, anche Flavio Cobolli dovrà affrontare condizioni difficili. L’azzurro sarà impegnato già dalle 11 contro Wu, in una giornata che potrebbe mettere a dura prova molti giocatori del tabellone maschile.

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