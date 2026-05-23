Roland Garros 2026, caldo record a Parigi e debutti a rischio afa per Djokovic e Sinner
Roland Garros 2026 parte con temperature oltre i 30 gradi a Parigi e i tennisti chiedono match serali per evitare il caldo. Djokovic debutta in notturna, mentre Sinner potrebbe seguire lo stesso programma nei prossimi giorni.
Il Roland Garros 2026 prende il via domenica 24 maggio con condizioni meteo eccezionali per la stagione. A Parigi sono attese temperature superiori ai 30 gradi per diversi giorni consecutivi, valori mai registrati così presto in Francia nel mese di maggio.
Il programma del primo turno coinvolgerà fin da subito i campi principali del torneo, dal Philippe Chatrier al Suzanne Lenglen, oltre ai campi esterni. Le partite scatteranno alle 12 sul Centrale e dalle 11 sugli altri terreni di gioco, con il caldo destinato a incidere pesantemente sul rendimento degli atleti.
I due impianti principali dispongono del tetto retrattile, che può essere chiuso in circa 15 minuti e permette di trasformare i match in incontri indoor. Una soluzione che rende le sessioni serali molto più appetibili per i giocatori, soprattutto nelle giornate in cui il termometro potrebbe toccare i 31-32 gradi nelle ore centrali.
L’ATP ha già introdotto nuove misure per affrontare l’emergenza caldo nei tornei. È previsto un cooling break di dieci minuti quando la temperatura supera i 30 gradi, mentre oltre i 32 si può arrivare anche alla sospensione temporanea degli incontri.
Ad aprire il programma serale di domenica sarà Novak Djokovic. Il serbo, testa di serie numero 3, affronterà il francese Giovanni Mpetshi Perricard non prima delle 20.15. Anche in notturna il caldo resterà elevato, con temperature stimate attorno ai 26-27 gradi.
Situazione diversa per Alexander Zverev. Il tedesco, numero 2 del seeding, dovrebbe scendere in campo nel primo pomeriggio contro Benjamin Bonzi, nel momento più caldo della giornata.
Nel tabellone maschile e femminile debutteranno anche gli italiani Mattia Bellucci, Lorenzo Sonego, Lucia Bronzetti e Federico Cinà. Nei prossimi giorni toccherà anche a Jannik Sinner, atteso dal match contro il francese Clement Tabur.
Gli organizzatori potrebbero riservare al numero 1 del mondo un esordio serale, soluzione che consentirebbe all’azzurro di evitare le ore più pesanti dal punto di vista climatico. In passato Sinner ha già sofferto condizioni estreme, come accaduto nella finale del Masters 1000 di Cincinnati dello scorso agosto, quando fu costretto al ritiro per un virus intestinale dopo diversi incontri disputati con temperature elevate.
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