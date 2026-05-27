Montecilfone, agricoltore morso da una vipera finisce in rianimazione dopo la corsa in farmacia
Un agricoltore di 60 anni è stato morso da una vipera nei campi di Montecilfone e ha cercato il siero in farmacia senza trovarlo. Trasportato d’urgenza in ospedale, è ricoverato in Rianimazione dopo la somministrazione del trattamento.
Momenti di paura a Montecilfone, dove un agricoltore di 60 anni è stato morso da una vipera mentre lavorava nei campi. Il rettile lo ha colpito a un dito e l’uomo, subito dopo l’incidente, ha raggiunto il centro del paese per cercare aiuto.
Convinto di poter acquistare un siero antivipera, il sessantenne si è recato in farmacia, ma ha scoperto che il trattamento non viene più distribuito nelle strutture territoriali. Le attuali disposizioni sanitarie prevedono infatti che il siero venga somministrato esclusivamente in ospedale e sotto controllo medico, anche per il rischio di possibili reazioni allergiche.
A quel punto è stato allertato il 118, intervenuto per il trasferimento urgente all’ospedale San Timoteo di Termoli. Qui i medici hanno provveduto alla somministrazione del siero antivipera e agli accertamenti necessari.
L’uomo resta ricoverato nel reparto di rianimazione, dove viene monitorato costantemente dai sanitari dopo il morso subito durante il lavoro nei campi.
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