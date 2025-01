Catania, bimba di 18 mesi ingoia una batteria: grave in rianimazione dopo intervento chirurgico

Una bambina di 18 mesi è ricoverata in gravi condizioni nel reparto di rianimazione dell’ospedale Garibaldi-Nesima di Catania dopo aver ingerito una batteria a bottone. Inizialmente si era ipotizzato che la piccola avesse ingerito una monetina, ma i successivi accertamenti hanno confermato la presenza di una batteria, che ha rilasciato acidi nello stomaco causando una profonda fistola e danni gravi al tratto gastrointestinale.

La notizia è stata riportata dall’emittente siciliana Rei Tv. La bambina era stata inizialmente trasportata al pronto soccorso pediatrico dell’ospedale Cannizzaro, da cui è stata poi trasferita al Garibaldi-Nesima. Nel reparto di Gastroenterologia, i medici hanno effettuato un delicato intervento chirurgico in endoscopia per rimuovere la batteria. L’operazione, durata tre ore, ha permesso di estrarre l’oggetto, ma gli acidi corrosivi hanno causato lesioni gravi agli organi interni, rendendo necessario il ricovero in rianimazione.

I medici continuano a monitorare attentamente le condizioni della bambina, che rimangono critiche.

