Rovigo, studentessa aggredita da tre coetanee al parco finisce in ospedale dopo una lite

Una studentessa di Rovigo è stata ricoverata dopo essere stata aggredita da tre coetanee nel Parco Maddalena. La lite sarebbe nata per questioni sentimentali legate a un ragazzo conosciuto dal gruppo.

Una ragazza minorenne è stata trasportata in ospedale dopo essere stata picchiata da tre coetanee nel tardo pomeriggio di venerdì 8 maggio a Rovigo. L’aggressione è avvenuta intorno alle 18 all’interno del Parco Maddalena, nella zona della Commenda.

Secondo quanto ricostruito dai presenti, la giovane sarebbe stata circondata dalle altre ragazze, tutte minorenni e di origine nordafricana. Durante il confronto sarebbe stata afferrata per i capelli, spinta e strattonata più volte fino a cadere a terra. Dopo la caduta avrebbe perso conoscenza.

Alcuni ragazzi presenti nel parco hanno assistito alla scena e hanno chiesto aiuto. Sul posto è arrivata un’ambulanza che ha trasferito la studentessa al pronto soccorso. La giovane è stata dimessa soltanto nelle prime ore del giorno successivo.

Le tre responsabili dell’aggressione si sarebbero allontanate prima dell’arrivo della polizia locale. Alla base del pestaggio ci sarebbero motivi sentimentali legati a un coetaneo conosciuto dalle ragazze coinvolte.

La vittima frequenta il secondo anno delle scuole superiori e vive poco distante dal parco insieme ai genitori, al fratello e alla sorella. Proprio per la vicinanza con casa, era solita trascorrere del tempo nell’area verde dove si è verificato l’episodio.