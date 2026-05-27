Barry Gibb, falsa notizia sulla morte del cantante scatena il caos tra i fan dei Bee Gees

Barry Gibb è stato dato per morto da una falsa notizia sui social e migliaia di fan dei Bee Gees hanno condiviso messaggi di cordoglio prima della smentita della famiglia, che ha confermato che il cantante sta bene.

Una falsa notizia sulla presunta morte di Barry Gibb ha creato confusione e apprensione tra i fan dei Bee Gees. Nelle ultime ore una pagina Facebook chiamata “R.I.P. Barry Gibb” ha iniziato a circolare rapidamente online, raccogliendo centinaia di migliaia di interazioni e facendo credere a molti utenti che il cantante fosse morto.

Il messaggio, completamente inventato, annunciava il decesso dell’artista britannico di 79 anni, celebre per la sua voce in falsetto e per successi entrati nella storia della musica mondiale come “Stayin’ Alive”, “How Deep Is Your Love” e “Nights On Broadway”.

In poco tempo i social network si sono riempiti di messaggi di cordoglio, ricordi e tributi dedicati al musicista. Molti fan hanno condiviso post commemorativi convinti che la notizia fosse reale, contribuendo involontariamente alla diffusione della bufala.

A chiarire la situazione è stata la famiglia del cantante, intervenuta per smentire tutto e rassicurare il pubblico. I familiari hanno spiegato che Barry Gibb è vivo, sta bene ed è “felice e in ottima forma”. Poco dopo anche la pagina Facebook che aveva diffuso il falso annuncio è stata rimossa.

Barry Gibb è oggi l’unico componente ancora in vita dei leggendari Bee Gees, gruppo fondato negli anni Cinquanta insieme ai fratelli Maurice e Robin Gibb, entrambi scomparsi. La band ha segnato la storia della musica pop e disco internazionale, soprattutto durante gli anni Settanta con la colonna sonora del film “La febbre del sabato sera”.

Non è la prima volta che una celebrità finisce vittima di fake news legate alla propria morte. Negli ultimi anni casi simili hanno coinvolto anche Justin Bieber, Tom Hanks e Jon Bon Jovi. Recentemente persino l’attore Michael J. Fox era stato protagonista involontario di un episodio simile dopo la diffusione accidentale di un video commemorativo trasmesso da un’emittente americana.