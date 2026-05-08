Domenico Caliendo, il video dei Nas sul trapianto scuote l'inchiesta sulla morte del bambino

Il video acquisito dai Nas mostra il cuore di Domenico Caliendo ancora battente dopo l’espianto, mentre il contenitore con l’organo destinato al trapianto non era stato ancora aperto. L’inchiesta punta ora sulle procedure seguite in sala operatoria.

Le immagini raccolte dai carabinieri del Nas sono finite al centro dell’indagine aperta dalla Procura di Napoli sulla morte di Domenico Caliendo, il bambino deceduto il 21 febbraio durante un intervento di trapianto di cuore. Nei filmati acquisiti dagli investigatori si vede il piccolo appena sottoposto all’espianto dell’organo, mentre il cuore destinato all’operazione si trovava ancora chiuso nel contenitore frigorifero arrivato da Bolzano.

Secondo quanto emerge dagli atti, il cuore del bambino continuava ancora a battere pochi istanti dopo essere stato rimosso. In sala operatoria si sentono le conversazioni dei medici presenti, impegnati a preparare l’apertura del box refrigerato contenente l’organo da trapiantare. Dai video non emergerebbero momenti di particolare agitazione fino a quando il contenitore viene aperto.

Solo in quel momento, stando alla ricostruzione degli investigatori, i sanitari si sarebbero accorti che il cuore arrivato da Bolzano era congelato e quindi inutilizzabile per il trapianto. Gli accertamenti puntano ora a chiarire come l’organo possa aver raggiunto temperature così basse durante il trasporto.

L’ipotesi al vaglio riguarda l’utilizzo del ghiaccio secco, che avrebbe provocato il congelamento del cuore destinato al piccolo paziente. Gli inquirenti stanno verificando l’intera catena organizzativa dell’intervento, dal trasferimento dell’organo fino alle procedure adottate in sala operatoria.

Nell’inchiesta risultano indagati sette medici. Il materiale raccolto dai Nas è stato messo a disposizione dei consulenti nominati dalla famiglia del bambino, dei legali degli indagati e dei periti incaricati dal gip, che dovranno ricostruire con precisione quanto avvenuto durante quelle fasi decisive dell’operazione.