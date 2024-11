Morto a 78 anni Colin Petersen, batterista dei Bee Gees

Colin "Smiley" Petersen, batterista dei Bee Gees, è deceduto all'età di 78 anni. La notizia è stata confermata dai familiari e dalla band tributo "Best of the Bee Gees", con cui Petersen si esibiva negli ultimi anni. Il direttore di produzione Gary Walker ha riferito che Petersen aveva suonato in uno spettacolo sabato scorso, apparendo "felice e il solito sfacciato".

Nato il 24 marzo 1946 a Kingaroy, Queensland, Australia, Petersen iniziò la sua carriera come attore bambino, interpretando il ruolo principale nel film australiano del 1956 "Smiley", da cui derivò il suo soprannome. Successivamente, si dedicò alla musica, entrando a far parte dei Bee Gees negli anni '60. Come batterista, contribuì a successi come "I Started A Joke", "To Love Somebody" e "I Just Gotta Get A Message To You". Partecipò alla realizzazione di quattro album della band, inclusi brani dell'album "Cucumber Castle" del 1970, prima di lasciare il gruppo.

Negli ultimi cinque anni, Petersen si esibiva con lo spettacolo tributo "Best of the Bee Gees", mantenendo viva la musica del leggendario gruppo. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il mondo della musica, lasciando un'eredità duratura attraverso le sue performance e le registrazioni con i Bee Gees.