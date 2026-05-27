Napoli, paziente muore al Cardarelli dopo il volo dal terzo piano del reparto grandi ustionati
Una paziente ricoverata nel reparto grandi ustionati dell’ospedale Cardarelli di Napoli è morta dopo essersi lanciata dal terzo piano del padiglione E. La donna era in attesa di essere trasferita in Chirurgia plastica ricostruttiva.
Tragedia all’ospedale Cardarelli di Napoli nella mattinata di oggi. Una paziente ricoverata nella Terapia intensiva grandi ustionati è morta dopo essersi lanciata nel vuoto dal terzo piano del padiglione E della struttura sanitaria.
L’episodio si è verificato poco prima delle 10 all’interno dell’area bagno del reparto. Secondo quanto riferito dall’azienda ospedaliera, la donna era ricoverata nella TIGU ed era previsto per oggi il trasferimento nel reparto di Chirurgia plastica ricostruttiva.
L’ospedale ha spiegato che i pazienti del reparto vengono assistiti in modo continuativo dal personale sanitario, seguendo i protocolli previsti per le terapie intensive. Nel 2025, inoltre, sarebbero state aggiornate le procedure anti-suicidio adottate nella struttura.
I pazienti ricoverati nella Terapia intensiva grandi ustionati vengono sottoposti anche a un monitoraggio psicologico costante, considerata la gravità delle condizioni cliniche e dei traumi trattati nel reparto.
La Direzione strategica del Cardarelli ha espresso cordoglio e vicinanza ai familiari della paziente per quanto accaduto.
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