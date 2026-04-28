Bambino cade dal balcone a San Benedetto del Tronto, grave dopo un volo dal primo piano

Un bambino di 4 anni è precipitato dal balcone mentre giocava a San Benedetto del Tronto, cadendo su una rampa che porta ai garage. L’impatto ha causato ferite molto gravi e il trasferimento urgente in ospedale ad Ancona.

Un bambino di 4 anni è rimasto gravemente ferito nel pomeriggio di martedì 28 aprile 2026 dopo essere caduto dal balcone della casa in cui vive con la famiglia a San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno. Il piccolo, di origine nigeriana, stava giocando quando è sfuggito alla sorveglianza dei genitori ed è precipitato dal primo piano.

La caduta si è rivelata particolarmente violenta perché il bambino ha colpito il terreno alla fine della rampa che conduce ai garage del palazzo. Le condizioni sono apparse subito critiche ai soccorritori del 118, intervenuti tempestivamente sul posto.

Trasportato inizialmente all’ospedale Madonna del Soccorso, il bambino è stato poi trasferito in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona per ricevere cure specialistiche, viste le gravi lesioni riportate.

Secondo i primi accertamenti, si tratta di un incidente domestico. Il piccolo era già seguito per alcune condizioni di salute. La famiglia risiede da anni nella città marchigiana. Sul caso stanno svolgendo verifiche gli agenti del commissariato di polizia locale.