Alessandria: muore il bambino di 2 anni caduto dal terzo piano

Il bambino di due anni che lunedì scorso era caduto dal terzo piano di una palazzina ad Alessandria è deceduto oggi presso l'ospedale pediatrico della città.

L'incidente è avvenuto nel quartiere Cristo. Il piccolo si trovava in casa con la madre, impegnata ad allattare il fratellino neonato. Secondo le ricostruzioni, il bambino si sarebbe sporto da una finestra per recuperare un giocattolo caduto oltre il davanzale, precipitando nel cortile sottostante da un'altezza di circa nove metri.

La nonna, residente nelle vicinanze, è stata la prima a soccorrere il nipote, notando il corpo esanime nel cortile. Il bambino è stato immediatamente trasportato all'ospedale infantile di Alessandria, dove è stato ricoverato in terapia intensiva. Nonostante gli sforzi dei medici, le gravi lesioni riportate nella caduta si sono rivelate fatali.

Le autorità hanno avviato un'indagine per chiarire la dinamica dell'incidente. Dalle prime informazioni, sembra trattarsi di una tragica fatalità dovuta a un momento di distrazione.

