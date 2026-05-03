Prof assegna 3 agli assenti alla verifica, il tribunale di Modena conferma la sanzione alla docente

Una docente di Modena assegna voti bassi agli studenti assenti alla verifica perché sospetta un’assenza organizzata. La scuola interviene e il tribunale conferma la sanzione, chiarendo i limiti tra valutazione e disciplina.

Un’insegnante di scuola superiore a Modena è stata sanzionata dopo aver attribuito un voto insufficiente agli studenti assenti a una verifica di matematica. La decisione è arrivata dal tribunale, che ha respinto il ricorso presentato dalla docente e confermato il provvedimento preso dall’istituto.

I fatti risalgono allo scorso anno scolastico, quando nel giorno della prova molti alunni non si sono presentati in classe. L’insegnante ha ritenuto che l’assenza fosse volontaria per evitare il compito e ha inserito nel registro elettronico un “3”, accompagnato dalla dicitura “assenza strategica per non fare la verifica”.

La scelta ha spinto gli studenti a rivolgersi alla dirigente scolastica, che ha valutato il comportamento della docente come non conforme ai doveri professionali. Secondo la scuola, il voto deve riflettere il livello di preparazione e non può essere usato come strumento per punire un comportamento ritenuto scorretto.

L’insegnante ha contestato la sanzione davanti al giudice del lavoro, sostenendo la legittimità della sua decisione. Il tribunale ha però chiarito che non è possibile attribuire un voto a una prova non svolta, ribadendo che valutazione e disciplina devono restare separate.

Nel provvedimento si precisa che eventuali comportamenti come un’assenza ingiustificata possono incidere sul voto di condotta finale, ma non giustificano l’assegnazione immediata di un’insufficienza in una materia specifica.