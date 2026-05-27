Esplosione a Bolsena, villetta distrutta e proprietario disperso tra le macerie

Una violenta esplosione ha distrutto una villetta a Bolsena e il proprietario risulta disperso. I Vigili del Fuoco scavano tra le macerie con cani molecolari e mezzi meccanici mentre si indaga sulle cause della deflagrazione.

Una forte esplosione ha raso al suolo una villetta monofamiliare a Bolsena, in provincia di Viterbo, nella mattinata di mercoledì 27 maggio. Il boato è stato avvertito in tutta la zona di via dell’Arena e in pochi istanti l’abitazione è crollata, trasformandosi in un cumulo di detriti.

L’allarme è scattato intorno alle 9.30. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco arrivate dal comando provinciale di Viterbo e dal distaccamento di Gradoli. Presenti anche i sanitari del 118, i Carabinieri e le unità specializzate nelle ricerche sotto le macerie.

All’interno della casa viveva un uomo di circa 60 anni, proprietario dell’immobile, che al momento risulta disperso. I soccorritori stanno concentrando le operazioni in un punto preciso dell’edificio dopo che i cani molecolari hanno segnalato possibili tracce sotto i resti della struttura.

Per rimuovere le macerie vengono utilizzati anche mezzi meccanici, tra cui una ruspa, mentre le squadre USAR dei Vigili del Fuoco continuano a scavare alla ricerca dell’uomo.

Secondo le prime verifiche, l’esplosione potrebbe essere stata provocata da una fuga di gas, ma gli accertamenti sono ancora in corso. Intanto Italgas ha precisato che la villetta non era collegata alla rete pubblica di distribuzione cittadina, escludendo quindi problemi legati agli impianti gestiti dall’azienda.

A seguire le operazioni anche il sindaco di Bolsena, Andrea Di Sorte, presente sul luogo del crollo durante gli interventi di soccorso.