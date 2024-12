Esplosione ad Aprilia: crolla una villetta, tre vittime recuperate tra le macerie

Un'esplosione ha distrutto una villetta ad Aprilia, causando tre vittime. I vigili del fuoco hanno recuperato i corpi di una donna e della sua nipote tredicenne poco dopo l'incidente. Durante la notte, le squadre USAR hanno trovato il corpo senza vita di un'altra donna tra le macerie. Un uomo coinvolto nell'esplosione è stato estratto vivo e affidato alle cure dei sanitari. Le operazioni dei vigili del fuoco si sono concluse all'alba.

La deflagrazione, avvenuta nella serata del 16 dicembre 2024, è stata probabilmente causata da una fuga di gas. L'esplosione ha provocato il crollo totale della villetta, situata in una zona residenziale di Aprilia. I residenti nelle vicinanze hanno avvertito un forte boato e hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le squadre USAR specializzate in ricerca e soccorso tra le macerie, oltre al personale sanitario e alle forze dell'ordine.

Le vittime sono una donna di 65 anni, sua nipote di 13 anni e un'amica di famiglia di 70 anni. L'uomo sopravvissuto, marito della donna di 65 anni, è stato trasportato in ospedale con ferite di media gravità, ma non sarebbe in pericolo di vita. Le autorità hanno avviato un'indagine per determinare le cause esatte dell'esplosione, concentrandosi sulla possibilità di una fuga di gas come origine del disastro.

