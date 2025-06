Esplosione in una palazzina a Sassari: grave un uomo, ricerche in corso tra le macerie

Un’esplosione improvvisa nel cuore di Sassari ha sconvolto questa mattina il centro città, provocando il crollo di una mansarda e creando un’immagine di caos e distruzione. La causa sembra essere legata a una fuga di gas, mentre le squadre dei soccorritori sono al lavoro tra le macerie per trovare eventuali sopravvissuti. La situazione resta critica, con un uomo in gravi condizioni e le ricerche ancora in corso tra i detriti.