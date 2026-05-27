Jannik Sinner, dopo il trionfo a Roma cresce il gossip sulle nozze con Laila Hasanovic

Jannik Sinner punta al Roland Garros mentre cresce il gossip sulle nozze con Laila Hasanovic. La modella danese era accanto alla famiglia del tennista durante il trionfo agli Internazionali d’Italia e torna a circolare l’ipotesi di matrimonio.

Archiviata la vittoria agli Internazionali d’Italia, Jannik Sinner guarda già al prossimo grande obiettivo della stagione. Il numero uno del ranking Atp si prepara al Roland Garros con la possibilità di completare il Career Grand Slam, conquistando l’unico torneo Slam che ancora manca nel suo palmarès.

Accanto ai successi in campo, il tennista altoatesino sta vivendo anche un periodo sereno nella vita privata insieme a Laila Hasanovic. La modella danese è ormai una presenza fissa al fianco dell’azzurro e, negli ultimi mesi, la relazione tra i due è diventata sempre più visibile.

Durante la finale vinta al Foro Italico, Laila era sugli spalti insieme alla famiglia di Sinner mentre il campione italiano sollevava il trofeo davanti al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Una scena che ha confermato il legame sempre più stretto tra la compagna del tennista e i suoi genitori.

Secondo le ultime indiscrezioni pubblicate dal settimanale Diva e Donna, la storia tra Sinner e Hasanovic sarebbe ormai stabile e consolidata. Da qui le nuove voci su un possibile matrimonio, tema che da tempo alimenta il gossip attorno al campione azzurro.

A rilanciare le ipotesi sulle nozze aveva contribuito anche un anello mostrato dalla modella danese alcuni mesi fa. Un dettaglio che aveva subito acceso la curiosità dei fan e che continua a far parlare gli appassionati del tennista italiano.