Chi è Laila Hasanovic, la modella danese al centro del gossip con Jannik Sinner

Sta facendo il giro del web il nome di Laila Hasanovic, modella danese che secondo alcuni rumors sarebbe la nuova fiamma di Jannik Sinner. Dopo la sconfitta nella finale del Roland Garros 2025 contro Carlos Alcaraz, il tennista azzurro è finito nuovamente sotto i riflettori, stavolta non per motivi sportivi.

Le indiscrezioni si sono intensificate nelle ultime settimane, alimentate da alcune foto scattate a Copenaghen che ritrarrebbero Sinner insieme a Laila. A rendere più evidente il presunto legame è stata anche la presenza della modella tra il pubblico della finale a Parigi, un dettaglio che non è passato inosservato ai fan e agli osservatori più attenti.

Laila Hasanovic è nata l’8 novembre 2000 a Copenaghen ed è di origini bosniache. Vive nella capitale danese, anche se per motivi professionali viaggia spesso in tutto il mondo. Sul suo profilo Instagram, seguito da oltre 346.000 follower, condivide scatti della sua vita quotidiana e della sua attività da modella.

Prima dell’indiscrezione con Sinner, Hasanovic era nota anche per la sua passata relazione con Mick Schumacher, figlio del leggendario pilota di Formula 1 Michael Schumacher. Ora, però, l’attenzione è tutta concentrata su un possibile nuovo capitolo sentimentale accanto al campione altoatesino.

Sinner, durante una conferenza stampa agli Internazionali d’Italia, aveva dichiarato di essere single. Ma proprio tra Roma e Parigi, il tennista avrebbe fatto tappa a Copenaghen. Una visita che lui ha spiegato come legata a “soli impegni lavorativi”: “Sono andato a Copenhagen per dei servizi fotografici. Nessuna ragazza, tutto qui”, ha detto ai giornalisti. Nonostante ciò, le immagini che lo ritraggono in compagnia di Laila alimentano i sospetti su una possibile frequentazione.

Per ora nessuna conferma ufficiale è arrivata da parte dei diretti interessati, ma l’attenzione mediatica intorno a questa presunta storia d’amore continua a crescere, tra smentite e coincidenze che fanno parlare.