Laila Hasanovic, vacanze sotto i riflettori: prima con Jannik Sinner in Sardegna, poi il ritorno a casa

Dopo la vittoria a Wimbledon, Jannik Sinner si gode un meritato relax in Sardegna, circondato da amici e dall’ammirazione dei fan. Tra loro, anche Laila Hasanovic, che ha attirato l’attenzione sotto i riflettori per la sua presenza elegante e discreta. La vacanza di Sinner e Laila si conclude con un ritorno a casa, pronti a ripartire verso nuove sfide. La loro estate in Sardegna è stata davvero indimenticabile.