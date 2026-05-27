Raul Dumitras rompe il silenzio su Lucia Ilardo, ecco perché ha tolto il segui su Instagram

Raul Dumitras ha smesso di seguire Lucia Ilardo su Instagram dopo il Grande Fratello Vip e ha chiarito che tra loro non è mai nata una relazione, prendendo le distanze dalle voci circolate sui social.

A pochi giorni dalla finale del Grande Fratello Vip, continua a far discutere il rapporto tra Raul Dumitras e Lucia Ilardo. Durante il reality i due avevano costruito un legame sempre più stretto, alimentando dubbi e curiosità tra i fan del programma, convinti che tra loro potesse nascere qualcosa anche fuori dalla Casa.

Con la conclusione del reality condotto da Ilary Blasi e vinto da Alessandra Mussolini, gli spettatori hanno iniziato a seguire con attenzione i movimenti social degli ex concorrenti. Tra i dettagli che non sono passati inosservati c’è stata la decisione di Raul di smettere di seguire Lucia su Instagram.

Rispondendo alle domande dei follower, Raul Dumitras ha spiegato di aver sentito Lucia dopo la fine del programma. L’ex concorrente ha raccontato di averle chiarito il proprio punto di vista, ammettendo che tra loro restano opinioni differenti. Per questo motivo ha deciso di non approfondire ulteriormente l’argomento.

Raul ha poi spiegato il motivo dell’unfollow, precisando di non voler alimentare situazioni inesistenti soltanto per creare attenzione sui social. Ha ribadito di aver sempre mantenuto lo stesso atteggiamento anche durante il reality, evitando di lasciare intendere qualcosa che, a suo dire, non è mai nato.

Nel corso del programma il rapporto tra Raul e Lucia aveva fatto parlare anche per la presenza di Renato Biancardi e per i continui avvicinamenti tra i due gieffini. Nonostante questo, Dumitras aveva più volte chiarito di non essere interessato sentimentalmente a Lucia, definendo il loro rapporto come una semplice conoscenza maturata in un’esperienza intensa.

Parlando delle dinamiche social, Raul ha spiegato di non voler sfruttare gossip e indiscrezioni per aumentare visibilità e interazioni online. Secondo l’ex concorrente del reality, ridurre il percorso vissuto nella Casa a semplici “storielle” sarebbe sbagliato e non rappresenterebbe la realtà dei fatti.