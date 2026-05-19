Grande Fratello Vip, scontro tra Renato Biancardi e Raul Dumitras dopo le rivelazioni su Lucia

Lucia Ilardo finisce al centro delle tensioni al Grande Fratello Vip dopo alcune rivelazioni fatte in diretta su Raul Dumitras. Tra accuse, gelosie e un biglietto nascosto, la puntata si trasforma in uno scontro acceso.

La semifinale del Grande Fratello Vip si accende con un duro confronto tra Renato Biancardi e Raul Dumitras, nato da alcune frasi rivolte a Lucia Ilardo. Tutto parte da un commento di Raul sull’abito della concorrente, giudicato troppo provocante da Renato, che da tempo aveva confidato all’amico di essersi avvicinato sentimentalmente a Lucia.

Durante la diretta Renato racconta di aver vissuto male quella scena. Spiega di aver parlato apertamente con Raul dei suoi sentimenti e di aver considerato fuori luogo il tono usato nei confronti di Lucia. Raul, però, nega qualsiasi doppio fine e prova a ricostruire l’episodio, sostenendo di aver fatto soltanto una battuta legata al vestito indossato dalla gieffina.

Il chiarimento tra i due, invece di spegnere la tensione, finisce per alimentarla. Raul ammette che il confronto è degenerato dopo alcune provocazioni reciproche e in studio vengono riportate parole molto pesanti rivolte a Renato. La discussione divide il pubblico e gli opinionisti, mentre il clima nella casa diventa sempre più teso a poche ore dalla finale.

Nel mezzo della lite entra anche Lucia Ilardo, chiamata a spiegare un presunto segreto confidato a Raul lontano dalle telecamere principali. La concorrente prova a minimizzare raccontando di aver semplicemente chiesto a Raul se, una volta terminato il programma, avrebbe mantenuto un rapporto d’amicizia con lei.

La versione di Lucia viene però contestata in diretta da Antonella, che riferisce un racconto molto diverso ascoltato in cucina. Secondo quanto dichiarato, Lucia avrebbe espresso un forte interesse fisico nei confronti di Raul. Le parole provocano reazioni immediate in studio e trasformano il confronto iniziale in un dibattito concentrato soprattutto sul comportamento della concorrente.

Lucia replica cercando di difendersi e respinge le accuse di falsità. Il confronto resta acceso anche dopo l’intervento degli opinionisti. Selvaggia Lucarelli critica apertamente Renato, accusandolo di aver avuto atteggiamenti contraddittori nei confronti di Lucia per gran parte del programma. Secondo la giornalista, Renato non avrebbe avuto una linea chiara nei suoi confronti e non potrebbe pretendere chiarezza dagli altri concorrenti.

Più ironico il commento di Cesara Buonamici, che paragona il rapporto tra Renato e Lucia ai Promessi Sposi, sottolineando però come i due protagonisti abbiano mostrato più indecisioni che romanticismo nel corso del reality.

La puntata si chiude con l’eliminazione di Renato Biancardi contro Raimondo Todaro. Prima di lasciare definitivamente la casa, però, arriva un ultimo colpo di scena. Ilary Blasi rivela che Lucia aveva nascosto un biglietto nella valigia di Raul prima della chiusura dei bagagli.

La concorrente conferma il gesto spiegando di aver scritto a Raul che gli vuole bene e che fuori dalla casa sarebbe stata presente per lui. Un messaggio che lascia aperti nuovi interrogativi sul loro rapporto e rende ancora più amaro l’addio di Renato al reality.