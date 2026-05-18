Grande Fratello Vip, lite tra Renato Biancardi e Raul Dumitras per Lucia Ilardo

Renato Biancardi ha litigato con Raul Dumitras al Grande Fratello Vip dopo una battuta su Lucia Ilardo. Lo scontro è nato in cucina davanti agli altri concorrenti e ha coinvolto anche Lucia, furiosa con Renato.

Tensione altissima nella Casa del Grande Fratello Vip, dove Renato Biancardi e Raul Dumitras sono arrivati a un passo dallo scontro fisico dopo una discussione legata a Lucia Ilardo. I due concorrenti, fino a pochi giorni fa molto legati, hanno iniziato a litigare davanti agli altri inquilini durante una serata particolarmente movimentata.

Tutto è partito da una battuta pronunciata da Raul mentre Lucia indossava un abito trasparente. Dumitras ha commentato in modo ironico il look della concorrente, soffermandosi sul lato B della ragazza. Una frase che Renato non ha gradito affatto, soprattutto dopo aver ammesso negli ultimi giorni di provare un forte interesse per Lucia.

Biancardi ha affrontato Raul con toni duri, accusandolo di mancare di rispetto nei confronti della donna con cui sta trascorrendo molto tempo nella Casa. La risposta di Dumitras è stata immediata e il confronto si è acceso rapidamente. I due si sono avvicinati faccia a faccia, alzando la voce davanti agli altri concorrenti.

Raul ha attaccato Renato accusandolo di voler intimidire gli altri concorrenti e di comportarsi in modo incoerente. Biancardi, invece, ha insistito sostenendo che Dumitras fosse interessato a Lucia e che le sue battute nascondessero altro.

Nel pieno della discussione, Raul ha respinto ogni accusa e ha dichiarato che, se davvero avesse voluto conquistare Lucia, avrebbe potuto farlo molto prima. Le sue parole hanno alimentato ulteriormente il nervosismo nella Casa.

A intervenire con rabbia è stata poi la stessa Lucia Ilardo, che si è schierata contro Renato. La concorrente ha accusato Biancardi di volerla far apparire in cattiva luce davanti agli altri gieffini e lo ha invitato a smettere di raccontare episodi privati vissuti sotto le coperte.

Lucia ha minacciato di rivelare dettagli delle conversazioni avute lontano dalle telecamere qualora Renato avesse continuato a parlare di lei in quel modo. Le sue parole hanno spiazzato gli altri concorrenti, molti dei quali hanno criticato l’atteggiamento di Biancardi durante la lite.

Nonostante il duro confronto e le tensioni accumulate nel corso della serata, poche ore dopo Renato e Lucia hanno comunque trascorso la notte insieme, lasciando ancora aperti molti dubbi sul loro rapporto all’interno del reality.