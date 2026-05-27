Anne Hathaway racconta la malattia agli occhi e risponde ai rumors sul lifting facciale

Anne Hathaway ha raccontato di aver convissuto per dieci anni con una cataratta precoce che l’ha resa quasi cieca da un occhio. Dopo l’intervento chirurgico, l’attrice ha recuperato la vista e oggi parla anche dei rumors sul lifting facciale.

Anne Hathaway ha rivelato di aver vissuto per circa dieci anni con una grave cataratta precoce che le aveva compromesso quasi completamente la vista dall’occhio sinistro. L’attrice americana, oggi 43enne, ne ha parlato durante un podcast del New York Times, spiegando di aver affrontato il problema per gran parte dei suoi trent’anni senza rendersi conto di quanto la situazione fosse peggiorata.

La protagonista de “Il Diavolo veste Prada”, film tornato al cinema nel 2026 con il secondo capitolo, ha raccontato che la malattia le impediva di vedere nitidamente colori, dettagli e volti. Solo dopo l’operazione chirurgica si è accorta di quanto la sua percezione fosse cambiata. «Non capivo quanto fosse diventata grave la situazione finché non ho ricominciato a vedere davvero tutti i colori», ha spiegato.

L’attrice ha descritto la cataratta come una sorta di velo davanti agli occhi, simile a guardare attraverso un cristallo opaco. Una condizione che rende complicate attività quotidiane come leggere, guidare di notte o distinguere le espressioni delle persone.

Hathaway ha definito l’intervento un vero “miracolo”, sottolineando i progressi compiuti dalla medicina negli ultimi anni. Secondo l’attrice, in passato una soluzione così efficace probabilmente non sarebbe stata disponibile. Per questo motivo ha detto di sentirsi profondamente grata per le cure ricevute.

Nel corso di un’altra intervista rilasciata a Elle, Anne Hathaway ha affrontato anche il tema della chirurgia estetica dopo le numerose speculazioni nate online in seguito alle sue recenti apparizioni pubbliche. Negli ultimi mesi, infatti, diversi utenti avevano ipotizzato un possibile lifting facciale.

L’attrice ha spiegato di non amare le polemiche sui social e di aver evitato per anni di rispondere ai commenti sul suo aspetto. Stavolta però ha deciso di chiarire la situazione, osservando come molte persone tendano a dare per certe informazioni che spesso non conoscono realmente.

Pur negando interventi recenti, Hathaway non ha escluso del tutto la possibilità di ricorrere un giorno a un lifting. Nel frattempo, però, utilizza un semplice trucco estetico mostrato anche sui social: intreccia due piccole ciocche di capelli vicino alle tempie e le fissa dietro la testa con un elastico nascosto sotto i capelli. La tensione creata dalle treccine solleva leggermente la pelle del viso, producendo un effetto simile a quello di un lifting senza ricorrere alla chirurgia.