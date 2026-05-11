Chi è Sofia Felicetti sul set de Il Diavolo veste Prada: la studentessa Bocconi scelta come controfigura di Anne Hathaway

Sofia Felicetti è finita sul set de Il Diavolo veste Prada dopo un casting a Milano. La studentessa della Bocconi, 22 anni, è stata scelta come controfigura per la forte somiglianza con Anne Hathaway.

Sofia Felicetti, 22 anni e originaria di Foligno, si è ritrovata a lavorare sul set de Il Diavolo veste Prada quasi per caso. La studentessa della Bocconi di Milano, impegnata nella magistrale in International Management dopo la laurea in Economia, aveva partecipato alle selezioni aperte durante le riprese italiane del film nella primavera 2026.

La produzione era arrivata a Milano nel settembre 2025 per girare alcune scene del nuovo capitolo della celebre pellicola con Meryl Streep. Attraverso una campagna social erano stati lanciati i casting per comparse e figurazioni. Sofia aveva deciso di candidarsi senza aspettarsi nulla di particolare. Dopo i primi provini, però, la produzione ha notato subito la sua forte somiglianza con Anne Hathaway.

“All’inizio mi avevano esclusa da un piccolo gruppo di comparse perché dicevano che somigliavo troppo a lei”, ha raccontato. Poco dopo, però, è arrivata una seconda chiamata. La giovane umbra è stata coinvolta come comparsa in scene più ampie e in alcune sequenze anche come controfigura dell’attrice americana.

Durante i giorni di lavorazione, Sofia ha vissuto da vicino l’atmosfera del set internazionale tra prove, cambi d’abito e lunghe giornate terminate spesso nel cuore della notte. In una delle scene girate alla Pinacoteca di Brera, racconta di aver assistito a un momento inatteso con Lady Gaga, comparsa improvvisamente a pochi metri da lei mentre cantava.

La somiglianza con Anne Hathaway, racconta Sofia, è qualcosa che amici e familiari le fanno notare da quando era adolescente. Sul set il paragone è diventato ancora più evidente quando, durante una prova costume, è stata vestita nello stesso stile dell’attrice americana. Un’assistente della produzione, vedendole vicine, avrebbe commentato con entusiasmo la somiglianza.

Nonostante l’esperienza nel cinema, Sofia per ora non pensa a cambiare strada. La priorità resta l’università e il completamento degli studi alla Bocconi. Non esclude però che in futuro possa frequentare un corso di recitazione. Intanto conserva il ricordo di un’esperienza che definisce unica e difficilmente dimenticabile.