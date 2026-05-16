John Cena racconta la malattia agli occhi, la blefarite da Demodex gli aveva compromesso la vista

John Cena ha scoperto di avere una blefarite da Demodex dopo mesi di vista peggiorata e irritazioni agli occhi. L’attore ed ex campione WWE aveva scambiato i sintomi per stanchezza e invecchiamento.

Per anni John Cena ha convissuto con fastidi agli occhi senza immaginare che dietro quei sintomi ci fosse una patologia precisa. L’ex wrestler della WWE e attore statunitense ha spiegato di aver scoperto di soffrire di blefarite da Demodex dopo un progressivo peggioramento della vista che lo aveva portato perfino ad avere difficoltà nel leggere i cartelli stradali.

In un’intervista rilasciata a Newsweek, Cena ha raccontato di aver sottovalutato rossore, prurito e croste lungo le palpebre, attribuendo tutto alla stanchezza, all’età e alle tante ore passate davanti agli schermi o sotto le luci dei set cinematografici. Solo dopo una visita specialistica è arrivata la diagnosi che ha cambiato il suo approccio alla salute.

La blefarite da Demodex è un’infiammazione delle palpebre provocata dalla proliferazione eccessiva di minuscoli acari che vivono naturalmente sulla pelle umana, soprattutto nella zona delle ciglia. Nella maggior parte dei casi questi organismi non causano problemi, ma quando aumentano possono provocare irritazione, prurito, arrossamenti e infiammazione persistente.

Esistono due specie principali di acari Demodex che colpiscono l’uomo. Il Demodex folliculorum si concentra attorno ai follicoli delle ciglia nutrendosi delle cellule cutanee, mentre il Demodex brevis vive più in profondità, vicino alle ghiandole sebacee, alimentandosi di sebo.

Secondo quanto riferito da Cena, i disturbi si sono aggravati lentamente nel tempo. L’attore ha spiegato di aver pensato a lungo che quei problemi fossero una normale conseguenza dell’invecchiamento. Durante il controllo medico, però, gli specialisti hanno individuato i cosiddetti “collaretti”, piccole croste lungo la linea delle ciglia considerate un segnale tipico della presenza della malattia.

Negli Stati Uniti la blefarite da Demodex colpisce milioni di persone, ma viene spesso confusa con allergie stagionali, secchezza oculare o semplice affaticamento. Proprio questa somiglianza con disturbi comuni rende più difficile arrivare rapidamente a una diagnosi corretta.

Dopo la scoperta della patologia, a Cena è stata prescritta una terapia specifica a base di colliri. L’ex campione WWE ha raccontato che i sintomi sono diminuiti nel giro di poche settimane e che la situazione è migliorata rapidamente dopo l’inizio del trattamento.

L’attore di Fast X e della serie Peacemaker ha spiegato di aver deciso di parlare pubblicamente della propria esperienza per invitare chi soffre di irritazioni oculari persistenti a non ignorare i segnali e a sottoporsi a controlli specialistici.