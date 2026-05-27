Portogruaro, 27enne travolto da un treno regionale mentre attraversa i binari con le cuffie

Un ragazzo romeno di 27 anni è morto dopo essere stato investito da un treno regionale vicino alla stazione di Portogruaro. La linea Venezia-Trieste è rimasta bloccata per due ore con ritardi e cancellazioni.

Un giovane di 27 anni è stato investito e ucciso da un treno regionale lungo la linea ferroviaria Venezia-Trieste, nel tratto compreso tra le stazioni di Portogruaro e Latisana. L’incidente è avvenuto nella mattinata di lunedì 26 maggio, poco prima delle 7.40, nei pressi della frazione di San Nicolò.

La vittima si chiamava Alexandru Victor Petruta, cittadino romeno che aveva compiuto 27 anni a gennaio. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane avrebbe attraversato i binari dopo aver oltrepassato una recinzione ferroviaria a circa 500 metri dalla stazione di Portogruaro. In quel momento stava sopraggiungendo un treno interregionale partito da Venezia e diretto a Trieste.

Il macchinista del convoglio avrebbe visto il ragazzo attraversare i binari all’ultimo momento senza riuscire a evitare l’impatto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco di Portogruaro e gli agenti della polizia ferroviaria, ma per il giovane non c’era ormai più nulla da fare.

Gli investigatori stanno cercando di chiarire perché il 27enne si trovasse in quella zona ferroviaria nelle prime ore del mattino. Addosso aveva un giubbotto scuro e delle cuffiette collegate con filo al telefono cellulare. L’ipotesi principale è che non abbia sentito arrivare il treno proprio a causa delle cuffie, ma la polizia continua ad approfondire ogni dettaglio della vicenda.

L’identificazione della vittima ha richiesto tempo perché con sé aveva soltanto il passaporto. Gli agenti hanno avuto difficoltà anche nel rintracciare familiari o conoscenti per comunicare la notizia del decesso.

L’incidente ha provocato pesanti conseguenze sulla circolazione ferroviaria tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. I treni sono rimasti fermi dalle 7.40 alle 9.40 per consentire i rilievi tecnici e la messa in sicurezza dell’area. Regionali, Intercity e Frecciarossa hanno accumulato ritardi superiori a 90 minuti, mentre alcuni collegamenti sono stati cancellati o limitati.

Per ridurre i disagi ai pendolari è stato attivato un servizio di autobus sostitutivi tra le stazioni di Latisana e Portogruaro. La situazione è tornata alla normalità soltanto nella tarda mattinata.

Nello stesso tratto ferroviario, poche settimane fa, si era già verificato un altro investimento mortale ai danni di un uomo residente a Portogruaro.