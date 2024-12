Parma, carabiniere aggredito con ascia e piccone da una 23enne su un treno regionale

Un carabiniere della Direzione Investigativa Antimafia (Dia) di Bologna è stato aggredito con un'ascia e un piccone da una giovane di 23 anni mentre viaggiava su un treno regionale. L’agente, in abiti borghesi e fuori servizio, era intervenuto su richiesta del capotreno per identificare la ragazza, sorpresa senza biglietto.

La 23enne ha reagito con violenza fin da subito, inveendo contro il carabiniere, sputandogli addosso e cercando di colpirlo con pugni e calci. La situazione è precipitata quando la ragazza ha estratto dalla borsa un’ascia e un piccone, minacciando sia l’agente che il capotreno e cercando di impedire loro di avvicinarsi.

Considerata la gravità del momento, il carabiniere ha evacuato i passeggeri dalla carrozza per garantire la loro sicurezza. Successivamente, si è lanciato sulla giovane, riuscendo a disarmarla. Una volta raggiunta la stazione di Parma, l’uomo ha ricevuto il supporto della Polizia Ferroviaria, che ha identificato e denunciato la 23enne. Le accuse includono lesioni, resistenza a pubblico ufficiale e possesso ingiustificato di armi.

L’ascia e il piccone sono stati sequestrati. Per calmare la ragazza, è stato necessario l’intervento del personale sanitario del 118.

