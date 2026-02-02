Travolto mentre attraversa l'A1 nel Modenese: morto un uomo investito da un'auto

Un uomo è morto dopo essere stato investito mentre attraversava a piedi l’autostrada A1 nel Modenese. L’incidente è avvenuto di notte, poco prima dell’alba, in direzione Milano.

L’incidente si è verificato intorno alle 4 del mattino lungo l’autostrada A1, all’altezza della località Bruciata, nel territorio di Modena, sulla carreggiata in direzione Milano. L’uomo stava attraversando a piedi quando è stato colpito da un’auto in transito.

Alla guida del veicolo c’era un uomo di 46 anni, soccorso e trasferito all’ospedale di Baggiovara. Le sue condizioni non sono considerate gravi. L’impatto non ha invece lasciato scampo al pedone, morto sul posto.

Leggi anche Tragedia nel Sud Sardegna: uomo muore investito da tre auto sulla Statale 197

La vittima è uno straniero, la cui età non è stata ancora resa nota. I sanitari del 118 sono intervenuti con ambulanza e automedica, ma al loro arrivo non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Gli accertamenti sono stati affidati alla polizia stradale di Modena Nord.