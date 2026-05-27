Sub morti alle Maldive, a Genova e Poirino l'ultimo saluto alle vittime della tragedia

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Notizia in breve Tre dei cinque sub italiani morti durante un’immersione alle Maldive, fissati i funerali di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal e della ricercatrice Muriel Oddenino mentre proseguono le indagini sulle cause della tragedia

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Proseguono gli accertamenti sulla morte di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal e della biologa Muriel Oddenino, decedute durante un’immersione alle Maldive. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire gli ultimi momenti vissuti dal gruppo di sub nella grotta dove si è verificato l’incidente, mentre le immagini registrate dalle GoPro potrebbero aiutare a chiarire la dinamica della tragedia. Le salme di Monica Montefalcone e della figlia Giorgia arriveranno domani a Genova. Per venerdì è previsto il rosario nella chiesa di San Francesco a Pegli, mentre il funerale dovrebbe svolgersi sabato mattina alle 11 nella stessa parrocchia. La cerimonia potrebbe essere celebrata in forma privata. Nelle scorse ore sono state effettuate le autopsie sui corpi delle due donne. Le prime valutazioni del medico legale Luca Tajana indicano come ipotesi il decesso per annegamento oppure per anossia, cioè una grave mancanza di ossigeno. Per conoscere le cause definitive serviranno però ulteriori esami istologici, i cui risultati sono attesi nelle prossime settimane. Venerdì prossimo si terranno anche i funerali di Muriel Oddenino, la ricercatrice biologa di 31 anni originaria di Poirino, nel Torinese, morta nello stesso incidente. La funzione religiosa è in programma alle 10. In occasione delle esequie il sindaco Nicholas Padalino ha proclamato il lutto cittadino. Il Comune di Poirino ha espresso vicinanza alla famiglia della giovane attraverso un messaggio pubblicato sui social. Muriel Oddenino viveva da tempo in Liguria, mentre i genitori risiedono ancora nel Torinese. Anche sul corpo della ricercatrice è stata eseguita l’autopsia all’ospedale di Gallarate, in provincia di Varese, dopo il rilascio del nullaosta per il funerale.

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